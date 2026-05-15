Modi en tournée aux Emirats et en Europe avec des partenariats et la sécurité énergétique en vue

Le Premier ministre indien Narendra Modi au palais présidentiel Rashtrapati Bhavan, à New Delhi, le 6 mai 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé vendredi aux Emirats arabes unis, première étape d'une tournée internationale qui se poursuivra en Europe, au moment où son pays affronte les conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient.

"Je suis venu dans ma deuxième maison", a déclaré M. Modi à son arrivée, accueilli par le président Mohammed ben Zayed Al Nahyane.

Les Emirats arabes unis abritent une importante communauté indienne, forte d'environ 4,5 millions de personnes.

Ce déplacement s'inscrit dans un contexte de fortes tensions sur les marchés de l'énergie. Le verrouillage par Téhéran du détroit d'Ormuz a fait grimper les prix mondiaux du gaz et des carburants, mettant sous pression les économies fortement dépendantes des importations énergétiques du Golfe, dont l'Inde.

"Maintenir Ormuz libre, ouvert et sûr est notre plus haute priorité", a affirmé M. Modi, ajoutant que le respect du droit international était "essentiel".

- Diversifier les partenariats -

Troisième importateur mondial de pétrole, l'Inde s'approvisionne habituellement pour environ la moitié de son brut via le détroit, largement paralysé depuis le début des frappes américano-israéliennes contre l'Iran le 28 février.

Face à la chute de la roupie contre le dollar, le Premier ministre Modi avait appelé la semaine dernière la population à restreindre ses achats d'or et la consommation de carburant, qui nécessitent des devises.*

A Abou Dhabi, les discussions "se concentreront sur le renforcement de notre sécurité énergétique", a indiqué le ministère des Affaires étrangères, qui a également annoncé des accords dans les secteurs du pétrole et du gaz et un engagement émirati d'investir cinq milliards de dollars en Inde.

"La priorité de l'Inde (...) devrait être de passer d'une relation énergétique classique acheteur-vendeur à un partenariat plus large de sécurité énergétique stratégique", a déclaré à l'AFP K.C. Singh, ancien ambassadeur indien en Iran et aux Emirats arabes unis. Cela passerait par des accords de livraisons de gaz naturel liquéfié et une gestion des réserves stratégiques de pétrole pour limiter les perturbations à l'avenir.

M. Modi entend également consolider la position de son pays dans une région du Golfe aux équilibres géopolitiques bouleversés. "Les dissensions au sein du Conseil de coopération du Golfe, qui compte six membres, et l'affrontement ouvert entre l'Iran et les Emirats arabes unis ont modifié la géopolitique", souligne M. Singh.

Cette tournée de six jours, qui se poursuivra aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège et en Italie, traduit la volonté de New Delhi de diversifier ses partenariats économiques et stratégiques tout en s'affirmant comme un pôle industriel et technologique majeur.

- Volet climatique -

Elle permettra d'"approfondir le partenariat de l'Inde avec l'Europe (...) en particulier les liens commerciaux et d'investissement à la lumière du récent accord de libre-échange", a déclaré le ministère indien des Affaires étrangères.

L'Inde et l'UE ont signé en janvier un large accord de libre-échange qualifié de "mère de tous les accords".

Cette photo diffusée le 8 mai par la Marine américaine montre un destroyer américain bloquant un pétrolier iranien au large de l'Iran, le 24 avril 2026 ( US NAVY / - )

Vis-à-vis des pays nordiques, l'Inde veut "se positionner comme un partenaire fiable sur les plans économique, technologique et des énergies propres", explique à l'AFP Anil Wadhwa, ex- ambassadeur indien, notamment en Italie et en Pologne.

Narendra Modi se rendra aux Pays-Bas vendredi soir, avec au programme des discussions visant à augmenter les échanges bilatéraux (23,7 milliards d'euros l'an dernier), ainsi que sur la défense, les semi-conducteurs, l'eau, l'agriculture et la santé.

Dimanche, il sera en Suède pour s'adresser à un forum de dirigeants d'entreprises européennes aux côtés de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, avant de se rendre en Norvège le lendemain pour un sommet entre l'Inde et les pays nordiques.

New Delhi, qui dispose d'une base de recherche arctique sur l'île norvégienne de Svalbard, suit de près les conséquences de l'ouverture des routes maritimes liée à la fonte des glaces due au changement climatique pour son trafic.

"La fonte des glaces a des conséquences directes sur la mousson en Inde et notre sécurité alimentaire", souligne le député indien Shashi Tharoor, dans le quotidien Indian Express.

La dernière étape sera l'Italie, le 19 mai, où M. Modi rencontrera la Première ministre Giorgia Meloni, avec laquelle il entretient une relation étroite.