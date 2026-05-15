Ukraine: Kiev en deuil, échange de prisonniers avec la Russie

Des secouristes sur les lieux d'une frappe russe à Kiev, le 14 mai 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

La Russie et l'Ukraine ont échangé vendredi 205 prisonniers de guerre de chaque camp, seul progrès dans ce conflit dévastateur, au moment où la capitale ukrainienne est en deuil après la mort d'au moins 24 personnes dans des frappes massives russes.

Une courte trêve négociée sous l'égide du président américain Donald Trump avait permis une pause dans les bombardements massifs loin du front mais les attaques ont repris dès son expiration dans la nuit de lundi à mardi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu vendredi sur les lieux de l'une des attaques les plus meurtrières à Kiev, faisant le tour d'immeubles résidentiels ravagés, foulant les décombres et déposant des fleurs rouges.

Au moins 24 personnes, dont trois mineures de 12, 15 et 17 ans, ont été tuées dans les attaques de drones longue portée et de missiles sur Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi, selon un bilan ukrainien vendredi. Une cinquantaine d'autres ont été blessées.

Le père de l'une des mineures tuées, âgée de 12 ans, avait été tué au combat sur le front, a relevé la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko.

"Les opérations de sauvetage ont duré plus de 28 heures, 30 personnes ont été sauvées grâce aux efforts inlassables de nos secouristes", a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux.

Les drapeaux ont été mis en berne à Kiev. Des diplomates d'ambassades étrangères dans la capitale ont été invités par le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, à se rendre sur les lieux d'un bombardement russe qui a littéralement rasé un immeuble résidentiel.

Les alliés de Kiev ont, jeudi, dénoncé ces dernières frappes, le président français Emmanuel Macron y voyant la preuve de la "faiblesse" de Moscou, qui "ne sait pas comment terminer sa guerre d'agression".

En Russie, des drones ukrainiens ont fait au moins 4 morts et 12 blessés dans la ville de Riazan, au sud-est de Moscou, a indiqué vendredi le comité d'enquête russe, l'un des principaux organes judiciaires du pays.

Selon le gouverneur régional Pavel Malkov, 99 drones ukrainiens ont ciblé la région de Riazan au cours de la nuit.

Le ministère russe de la Défense a quant à lui dit avoir abattu dans la nuit un total de 355 drones ukrainiens au-dessus d'une quinzaine de régions et de la Crimée annexée.

- "Première phase" -

Des prisonniers de guerre ukrainiens libérés par la Russie dans le cadre d'un échange de prisonniers, dans la région de Tcherniguiv, en Ukraine, le 15 mai 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

Parallèlement, Kiev et Moscou, qui a lancé une invasion à grande échelle du pays voisin il y a plus de quatre ans et pilonne sans relâche le territoire ukrainien, ont procédé vendredi à un nouvel échange de prisonniers.

L'armée russe a indiqué que 205 de ses militaires "ont été rapatriés depuis les territoires" contrôlés par Kiev. Volodymyr Zelensky a pour sa part annoncé que 205 militaires, "dont la plupart étaient en captivité depuis 2022", étaient rentrés en Ukraine.

Vendredi dernier, Donald Trump avait annoncé une trêve de trois jours dans le conflit entre Kiev et Moscou, de samedi à lundi derniers, et un échange de 1.000 prisonniers de chaque camp.

Le président Zelensky a confirmé que l'échange de vendredi était "la première phase" de cette annonce de Donald Trump.

Un prisonnier de guerre ukrainien à sa libération par la Russie, dans la région de Tcherniguiv, en Ukraine, le 15 mai 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

Le dernier échange au format "1.000 contre 1.000" remonte à mai 2025. Il incluait des militaires et des civils et avait été décidé à l'issue d'un cycle de négociations directes à Istanbul.

Il s'agissait de l'un des seuls résultats tangibles de ces pourparlers, en plus de l'échange de corps de militaires tués.

Les négociations, sous médiation américaine, sont en suspens depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée fin février par des bombardements israélo-américains sur l'Iran.

L'offensive à grande échelle lancée en février 2022 par la Russie en Ukraine est le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec des centaines de milliers de morts dans les deux pays, selon des estimations.