Gucci deviendra le partenaire principal de l'écurie Alpine F1 de Renault à partir de 2027

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* Luca de Meo, de Kering, est l'ancien directeur général de Renault

* L'Italien est également un vieil ami du patron d'Alpine, Briatore

* Gucci remplacera BWT en tant que partenaire principal

(Ajout de citations de Briatore et de contexte)

Gucci deviendra le partenaire principal de l'écurie Alpine de Renault en Formule 1 à partir de la saison 2027, a annoncé mercredi la marque de luxe italienne.

Alpine, dont le partenaire principal actuel est la société autrichienne de traitement de l'eau BWT, courra sous le nom de Gucci Racing Alpine Formula One Team.

Cette annonce est la dernière d'une série d'initiatives très médiatisées menées par Gucci pour renforcer sa visibilité et relancer ses ventes après des années de déclin. Au début du mois , la marque a organisé un grand défilé à Times Square, à New York, pour attirer l'attention du monde entier.

Cette collaboration s'inscrira dans le cadre de Gucci Racing, qui, selon Gucci, sera “une nouvelle plateforme commerciale et expérientielle fondée sur les valeurs de performance, de précision, de discipline et d'excellence, à la croisée du luxe et du sport”.

Pour les marques de luxe confrontées à une baisse de la demande mondiale pour leurs sacs à main et leurs robes très prisés, les événements exclusifs, tels que la Formule 1, sont apparus comme un nouveau terrain de jeu majeur.

En 2024, la Formule 1, détenue par Liberty Media, a conclu un accord pluriannuel avec le géant français du luxe LVMH

LVMH.PA d'une valeur de plus de 100 millions de dollars.

L'accord avec Gucci, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, fera de la marque la première maison de mode de luxe à prêter son nom à une écurie de course, a déclaré la société.

Ce partenariat rapproche également la marque de l'univers de Luca de Meo, directeur général de Kering, la société mère française de Gucci, qui occupait auparavant le poste de directeur général de Renault.

“La Formule 1 a largement dépassé le cadre du sport pour devenir l’une des plateformes de contenu haut de gamme les plus puissantes au monde, touchant plus de 1,5 milliard de personnes chaque saison et inspirant un public en pleine expansion, plus jeune et de plus en plus féminin”, a déclaré M. de Meo.

“Nous y voyons une plateforme unique permettant à une marque de luxe de repousser les limites, de créer des liens significatifs et de renforcer la valeur à long terme ainsi que l'attrait de la marque, tout en générant un impact mesurable et durable.”

L'équipe Alpine est dirigée par l'homme d'affaires italien Flavio Briatore, un ami et allié de longue date de M. de Meo, qui a fait ses débuts en Formule 1 avec l'écurie Benetton en 1990.

Au début de sa carrière en F1, Briatore était qualifié de “vendeur de t-shirts”, mais il est aujourd’hui connu pour ses goûts bien plus raffinés en tant que gérant de boîtes de nuit et de restaurants haut de gamme et propriétaire de la marque “Billionaire”.

Briatore s’est dit extrêmement fier de cet accord.

“Non seulement cela, mais je suis également enthousiasmé par les possibilités qu’offre ce partenariat avec Gucci et par les grandes choses que nous pouvons accomplir ensemble à l’échelle mondiale”, a-t-il déclaré.

“L'équipe d'Enstone a toujours eu pour habitude de faire les choses différemment des autres et a déjà démontré que la mode pouvait arriver en tête en Formule 1”, a déclaré Briatore, faisant référence au siège d'Alpine dans l'Oxfordshire.

Sous le nom de Benetton, l'équipe a remporté des titres avec Michael Schumacher en 1994 et 1995, puis sous le nom de Renault avec Fernando Alonso en 2005 et 2006.

Alpine a terminé dernière de toutes les équipes en 2025, mais a bien démarré la saison 2026 et occupe la cinquième place sur onze après cinq manches.