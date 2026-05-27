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Deux absents de marque dans la liste des Pays-Bas
information fournie par So Foot 27/05/2026 à 16:24

Deux absents de marque dans la liste des Pays-Bas

Deux absents de marque dans la liste des Pays-Bas

Alerte orange ! Ronald Koeman a officialisé ce mercredi la liste des 26 joueurs qui représenteront les Pays-Bas à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord (11 juin-19 juillet). Exilé au Brésil et aux Corinthians depuis septembre 2024, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection néerlandaise Memphis Depay (55 pions en 108 sélections) sera de la partie, à l’instar du capitaine Virgil Van Dijk et des essentiels Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch . En revanche, la principale surprise du chef réside dans l’absence de Jeremie Frimpong, qui paye une saison difficile du côté de Liverpool .

Our #FIFAWorldCup squad! 🌎🇳🇱#NothingLikeOranje pic.twitter.com/L5ZeoGhQHz…

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