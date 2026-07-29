Gucci défile en tête, ASMI grille un tour

Gucci retrouve un peu du mordant qu'on lui croyait perdu, Electrolux efface son trou d'air d'avril et Bureau Veritas tourne la page de ses déboires du printemps. ASM International, lui, découvre qu'un chiffre d'affaires record ne pardonne rien quand les analystes n'y voient pas de motifs pour relever leurs prévisions.

Actions en hausse

Electrolux ( 18%) : sort de l'ornière avec des résultats du 2e trimestre au-dessus des attentes, malgré une demande nord-américaine qui s'essouffle. Le suédois de l'électroménager rassure sur sa capacité à tenir sa rentabilité dans un marché dégradé.

Alten ( 14%) : rebondit sur une publication du soir qui confirme le regain d'activité et un relèvement des perspectives annuelles. Bernstein embraye en poussant sa cible de 135 EUR à 140 EUR, recommandation surperformance maintenue.

Sopra Steria ( 14%) : relève son objectif de croissance organique 2026 de 1-2% à 2-2,5%, la demande européenne en IA et cybersécurité nourrissant la dynamique du second semestre.

Gerresheimer ( 13%) : cède Centor et ses activités de plastiques primaires au fonds Apax pour 1,5 MdEUR dette incluse. L'allemand des emballages médicaux clarifie son portefeuille, un recentrage que le marché attendait.

Kering ( 11%) : voit enfin Gucci aller mieux, les ventes de la griffe phare ayant dépassé les attentes au 2e trimestre. HSBC en profite pour passer à surpondérer avec un objectif porté de 290 EUR à 340 EUR, Mediobanca et Bernstein relevant également leurs cibles.

Bureau Veritas ( 9%) : rentre en grâce avec des résultats semestriels solides, portés par une accélération de la croissance organique au 2e trimestre. Le certificateur français relève ses perspectives annuelles, l'exécution du plan LEAP | 28 tenant ses promesses.

Nexans ( 8%) : rehausse ses perspectives 2026 après un semestre solide, l'EBITDA ajusté visé passant de 730-810 MEUR à 770-840 MEUR, avec un free cash-flow également revu à la hausse. Le câblier français confirme la solidité de son virage électrification.

Actions en baisse

ASM International (-9%) : signe pourtant un CA record de 1 003 MEUR au 2e trimestre et vise 1,1 MdEUR au 3e, deux chiffres au-dessus du consensus, l'IA compensant la mollesse de l'automobile, des PC et de la mémoire. Jefferies refroidit la salle en jugeant peu probable une révision à la hausse du consensus 2027.

Aberdeen Group (-8%) : enchaîne les mauvais signaux avec une accélération des sorties de capitaux et un bénéfice en recul, malgré un chiffre d'affaires en progression. Le gestionnaire d'actifs britannique paie une collecte qui se dégrade plus vite que la rentabilité ne s'améliore.

Compagnie des Alpes (-7%) : trébuche sur un 3e trimestre en repli publié après la clôture de mardi. La prise de participation de 34% dans PadelCity pour 20 MEUR, censée illustrer la diversification vers les loisirs urbains, ne suffit pas à détourner l'attention.

Lancashire Holdings (-6%) : déçoit sur la souscription avec un chiffre d'affaires d'assurance en léger repli, malgré un bénéfice semestriel en hausse. L'assureur bermudien paie un mix jugé trop tiède par un marché focalisé sur la dynamique commerciale.

Verallia (-5%) : voit son résultat net fondre à 27 MEUR contre 68 MEUR un an plus tôt, lesté par les charges de restructuration liées à la refonte de son empreinte industrielle européenne. Le verrier tient malgré tout ses objectifs 2026, l'EBITDA ajusté restant stable et le free cash-flow progressant à 102 MEUR.