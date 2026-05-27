Gucci annonce qu'il s'associera à l'écurie Alpine de Formule 1 à partir de 2027

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Gucci s'associera à l'écurie Alpine de Formule 1 de Renault; celle-ci courra sous le nom de "Gucci Racing Alpine Formula One Team" et arborera les couleurs de la marque à partir de la saison 2027, a annoncé la marque mercredi.

Cette collaboration s'inscrira dans le cadre de Gucci Racing, que Gucci décrit comme "une nouvelle plateforme commerciale et expérientielle fondée sur les valeurs de performance, de précision, de discipline et d'excellence, à la croisée du luxe et du sport".