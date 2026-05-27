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Alexander Nübel quitte Stuttgart
information fournie par So Foot 27/05/2026 à 14:39

Alexander Nübel quitte Stuttgart

Alexander Nübel quitte Stuttgart

C’est donc pour ça que l’expression « jamais trois sans quatre » n’existe pas. Après trois prêts consécutifs à Stuttgart, Alexander Nübel ne vivra pas une quatrième pige en Bade-Wurtemberg . C’est son club qui l’a annoncé, ce mercredi sur les réseaux sociaux : « Après trois saisons réussies, le prêt d’Alexander Nübel au VfB Stuttgart s’est achevé. Nous voulons lui dire : « Merci, Alex, pour ces moments passés ensemble » » .

Ein letztes Mal „Nübel, Nübel, Nübel!“ Nach drei erfolgreichen Spielzeiten endet die Leihe von Alexander Nübel beim VfB. Wir sagen: „Danke, Alex, für die gemeinsame Zeit!“ Zur Meldung: https://t.co/3Gn13YOyKZ#VfB | #VfB1893 pic.twitter.com/88aBWUVuB8…

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