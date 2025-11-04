Guardant Health s'efface devant les projets de vente d'actions et d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre -

** Les actions de la société de diagnostic médical Guardant Health GH.O ont baissé de 6,9 % après le marché à 91,34 $, alors qu'elle cherche à lever des capitaux

** La société d'oncologie de précision basée à Palo Alto, en Californie, lance () une offre d'actions de 250 millions de dollars et une offre privée simultanée () d'obligations convertibles de 300 millions de dollars CBs à échéance 2033

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris le rachat d'une partie de ses obligations convertibles à 0 % échéant en 2027, et pour des acquisitions potentielles de produits, de technologies et de produits complémentaires

** Avec ~126 millions d'actions en circulation, GH a une capitalisation boursière d'environ 12,4 milliards de dollars

** Goldman Sachs, Jefferies, Leerink et Guggenheim sont les co-responsables de l'offre d'actions

** L'action GH a clôturé mardi en baisse de 0,8 % à 98,14 $. L'action a augmenté de 41% au cours de la semaine dernière et a plus que triplé depuis le début de l'année ** 23 des 25 analystes considèrent GH comme un "achat fort" ou un "achat", les autres le considèrent comme un "maintien"; PT médian de 100 $ en hausse par rapport à 68 $ il y a un mois, selon les données de LSEG