information fournie par Reuters • 17/03/2026 à 18:00

GTT-Une commande de Hudong-Zhonghua pour la conception des cuves de 4 nouveaux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* REÇOIT UNE COMMANDE DU CHANTIER NAVAL HUDONG-ZHONGHUA POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE QUATRE NOUVEAUX MÉTHANIERS

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(Rédaction de Gdansk)