Apollo: Hausse des commissions et des revenus d'assurance, ralentissement des cessions d'actifs au T2

Logo d'Apollo Global Management dans leurs bureaux à Tokyo

par Isla Binnie et Arasu Kannagi Basil

Apollo Global Management a fait état mardi d'une hausse de ​ses revenus issus des commissions et de son activité d'assurance au deuxième trimestre, mais a réalisé moins de plus-values sur ses propres investissements dans un contexte ​plus difficile pour les cessions d'actifs.

La société new-yorkaise a enregistré un résultat net ajusté de 2,11 dollars (1,83 ​euros) par action, soit une hausse de ⁠10% par rapport à la même période de l'année dernière.

Les revenus ‌liés aux commissions provenant de la gestion d’actifs et de l’organisation d’opérations de dette et de capitaux propres ont augmenté de ​25% pour atteindre 785 millions ‌de dollars, tandis que les marges réalisées sur les ⁠actifs d’assurance ont progressé de 7% pour s’établir à 877 millions de dollars.

Apollo a indiqué que ces chiffres ont battu des records trimestriels, tout comme les ⁠commissions générées par ‌une division proposant des prêts directs et des financements adossés à ⁠des actifs.

Les revenus liés aux investissements propres, qui reflètent les bénéfices issus ‌des cessions, ont reculé à 16 millions de dollars, contre ⁠75 millions au trimestre précédent et 47 millions à la ⁠même période de 2025.

Les ‌ventes d’actifs de certains fonds ont été "prudemment reportées", a expliqué Apollo, ajoutant que ​certaines commissions et certains revenus étaient ‌en baisse "alors que les conditions de marché sont moins favorables aux opérations de monétisation".

La branche de gestion ​d’actifs d’Apollo a levé 38 milliards de dollars de capitaux frais au deuxième trimestre.

La société a indiqué que cette performance était en partie ⁠due à des stratégies de titrisation multi-actifs, qui incluent de nouveaux véhicules regroupant différents types de dette.

Les produits de crédit destinés aux investisseurs institutionnels et son dernier fonds phare de capital-investissement ont également attiré des apports de capitaux.

(Isla Binnie à New York et Arasu Kannagi Basil à Bangalore; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)