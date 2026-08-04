Kimberly-Clark: bénéfices en recul au 2e trimestre, plombés par des rumeurs en Chine

Le fabricant américain de produits d'hygiène Kimberly-Clark, propriétaire des marques Kleenex et Huggies, a fait état mardi d'un bénéfice net en forte baisse au deuxième trimestre, des résultats freinés notamment par des accusations sur la qualité de ses couches en Chine, selon la direction.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Le bénéfice net du groupe s'est établi à 345 millions de dollars entre avril et juin, ce qui représente une chute de plus de 32% par rapport à la même période l'an dernier.

Ces résultats ont été affectés par la diffusion sur les réseaux sociaux chinois de "fausses allégations" concernant la qualité de certaines de ses couches, explique l'entreprise.

Bien que des tests menés par "un organisme tiers" aient "réfuté" ces rumeurs en confirmant la sécurité des produits, avance la direction, cet épisode a significativement pesé sur les ventes trimestrielles en Chine et devrait continuer de peser sur les profits à court terme, prévient le groupe.

Ses ventes sur le trimestre sont toutefois restées stables (+0,6% sur un an) pour s'établir à 4,2 milliards de dollars, grâce à un effet de change positif qui a compensé le retrait du groupe du marché des couches de marque de distributeur aux Etats-Unis.

Pour l'ensemble de 2026, Kimberly-Clark a revu à la baisse ses prévisions de croissance organique, c'est-à-dire sans prendre en compte les effets de change et les différentes acquisitions, du fait des perturbations sur le marché chinois.

Le groupe a par ailleurs fait savoir que son acquisition de la société Kenvue (Neutrogena, Le Petit Marseillais) est en voie de finalisation d'ici la fin de l'année.

Cet achat a également pesé sur le bénéfice net du groupe sur le trimestre écoulé, tout comme des charges fiscales liées à une activité abandonnée par l'entreprise.