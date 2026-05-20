GTT sélectionné pour la conception des cuves des premiers grands méthaniers au monde dotés d'une configuration à trois cuves

GTT annonce avoir été sélectionné par HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour la conception des cuves des premiers grands méthaniers au monde intégrant une configuration à trois cuves.

Ce nouveau concept équipera quatre navires : deux navires déjà commandés en novembre 2025 et deux unités supplémentaires commandées en mai 2026.

Ces quatre méthaniers seront équipés du système de confinement à membranes Mark III Flex de GTT, une technologie offrant un haut niveau de sécurité et d'intégrité structurelle. Leur livraison est prévue à partir du quatrième trimestre 2028.

Cette configuration à trois cuves permet d'optimiser l'utilisation de la cargaison, ainsi que les performances globales du navire.

François Michel, Directeur général de GTT, a déclaré : " Ce projet marque une avancée significative dans la conception des méthaniers, avec des gains majeurs en matière d'efficacité opérationnelle et de performance environnementale. Il illustre l'approche proactive de GTT, qui travaille en étroite collaboration avec les chantiers navals et les armateurs afin d'accompagner l'évolution du marché du transport de GNL. "