information fournie par Reuters • 20/04/2026 à 18:08

GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de 2 nouveaux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* UNE COMMANDE DE SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE ENTRE LE DEUXIÈME ET LE TROISIÈME TRIMESTRES 2028

Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)