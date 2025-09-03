information fournie par Reuters • 03/09/2025 à 17:58

GTT reçoit une commande d'Hanwha Ocean pour la conception des cuves de deux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT REÇOIT UNE COMMANDE D'HANWHA OCEAN

* COMMANDE POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX MÉTHANIERS DESTINÉS AU MARCHÉ AMÉRICAIN

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE AU PREMIER TRIMESTRE 2028

