GTT: projet de méthanier de nouvelle génération information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 12:33









(CercleFinance.com) - GTT a annoncé mardi la signature d'un projet de développement commun avec sept partenaires majeurs issus de l'industrie maritime en vue de concevoir un méthanier de nouvelle génération.



Avec une capacité de 200.000 m3 dédiée au transport de gaz naturel liquéfié (GNL), le projet de navire doit être conçu afin d'intégrer trois cuves et d'opérer à vitesse réduite.



A titre de comparaison, les méthaniers conventionnels actuels affichent une capacité de 174.000 m3 répartie sur quatre cuves.



Ce nouveau design opérationnel vise à réduire la consommation de carburant et des émissions de CO2 par cargaison transportée, tout en optimisant l'efficacité énergétique, explique le groupe d'ingénierie.



Aux termes du projet, GTT prévoit de mettre à profit son expertise dans le développement de la conception des cuves cryogéniques cargo et des systèmes de manutention associés.



Pour le reste, l'affréteur singapourien Sinochem Oil Shipping, les armateurs Cosco Shipping LNG Investment (Shanghai) et Shandong Marine Energy (Singapour), le chantier naval Cosco Shipping Heavy Industry et le bureau d'architecture navale Marine Design & Research Institute of China contribueront chacun dans leur domaine de compétence afin de garantir que le navire soit parfaitement adapté au marché.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 165,2000 EUR Euronext Paris +0,98%