Saint-Gobain: cède Brüggemann au groupe Köster

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a réalisé la vente de Brüggemann qui est spécialisé dans la fabrication et l'installation de solutions préfabriquées au groupe allemand Köster.



Brüggemann a une usine à Neuenkirchen en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), emploie 190 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 55 millions d'euros en 2024.



Le groupe Köster est un entrepreneur général dans le bâtiment et le génie civil en Allemagne. Sa gamme de services s'étend de la planification sur mesure à la construction clé en main.



La finalisation de la transaction devrait intervenir d'ici fin 2025.



'Cette transaction s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan ' Grow & Impact '' indique la direction de Saint Gobain.





