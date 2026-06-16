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GTT-Mise en œuvre du programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 18:17

Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :

* MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

* MONTANT MAXIMUM DES FONDS POUVANT ÊTRE AFFECTÉS À LA RÉALISATION DU PRÉSENT PROGRAMME : 965 062 020 EUR

* DURÉE DU PROGRAMME : À COMPTER DU JOUR DE LA PUBLICATION DU PRÉSENT « DESCRIPTIF DE PROGRAMME » ET JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE 2027

* PRIX MAXIMUM D'ACHAT : 260 EUR PAR ACTION (HORS FRAIS)

Texte original nGNE1nDrLC Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)

Dividendes

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