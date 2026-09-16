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GTT Energy lance son LNG Performance Centre
information fournie par Zonebourse 16/09/2026 à 08:20
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GTT annonce un renforcement de l'offre de son unité GTT Energy, avec le lancement d'un nouvel écosystème de services baptisé LNG Performance Centre, d'une part, et l'introduction d'une solution de GNL carburant de nouvelle génération pour les porte-conteneurs, d'autre part.

Écosystème de services spécifiquement conçu pour les méthaniers, le LNG Performance Centre vise à répondre au besoin de visibilité accrue des armateurs, des affréteurs et des équipages sur les opérations des navires.

Il proposera une approche intégrée autour de la gestion de la cargaison, de l'optimisation des voyages et du suivi de la performance des systèmes de confinement. Cette offre reposera sur le conseil d'experts et de commandants, ainsi que sur un socle de solutions digitales fondé sur les données propriétaires et les modèles avancés de GTT.

Ces services permettront une gestion plus proactive des flottes, contribuant à préserver et à accroître la valeur des cargaisons, à améliorer l'efficacité opérationnelle, à accompagner la conformité réglementaire et à réduire leur empreinte environnementale.

Afin de faciliter l'intégration des réservoirs de GNL carburant et de permettre aux chantiers navals de réduire les délais de conception et de construction, GTT Energy présente également une nouvelle solution de confinement du GNL carburant à géométrie cubique standardisée, destinée aux porte-conteneurs.

Conçue pour permettre un niveau d'automatisation accru lors de la construction, cette solution maximise également la capacité d'emport de conteneurs, contribuant ainsi à une meilleure équation économique globale du navire.

Le système de confinement à membranes du réservoir est également conçu pour améliorer les performances opérationnelles grâce à une pression d'exploitation pouvant désormais atteindre 2 barg. Cette technologie a récemment obtenu les approbations de principe de Lloyd's Register et de Bureau Veritas.

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