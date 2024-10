Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: des porte-conteneurs adoptent le concept '1 barg' information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 18:21









(CercleFinance.com) - GTT annonce la première mise en oeuvre de son concept '1 barg' en collaboration avec un chantier asiatique.



Ce dernier sera appliqué aux cuves de douze porte-conteneurs propulsés au GNL récemment commandés et équipés de la technologie Mark III Flex de GTT.



Il permettra des opérations à une pression effective allant jusqu'à 1 bar, contre un maximum actuel de 0,7 bar.



Selon GTT, il s'agira de la première fois qu'un niveau de pression nominale plus élevé sera appliqué à des cuves de grande capacité (> 3 000 m³).







Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 128,10 EUR Euronext Paris +1,10%