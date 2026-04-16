information fournie par Reuters • 16/04/2026 à 17:48

GTT-Commande de HD KSOE pour la conception des cuves de quatre méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT REÇOIT UNE COMMANDE DE HD KSOE POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE QUATRE NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE ENTRE LE DEUXIÈME ET LE QUATRIÈME TRIMESTRES 2029

Texte original nNDL8QnN2g Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)