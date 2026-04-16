GTT-Commande de HD KSOE pour la conception des cuves de quatre méthaniers

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L'Etat français en tant qu'actionnaire de Stellantis doit imposer la production d'un véhicule dans l'usine de Poissy (Yvelines) alors que le constructeur automobile a annoncé la veille son intention d'arrêter l'assemblage de voitures neuves sur le site, a dit ...
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L'investisseur technologique néerlandais Prosus a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder une participation de 4,5% dans la société allemande Delivery Hero à Uber pour environ 270 millions d'euros. Prosus vend 13,6 millions d'actions de Delivery ...
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Plus des trois quarts des pays européens ont recours à des services de cloud (informatique à distance) américains pour des fonctions essentielles à leur sécurité nationale, alerte un rapport publié vendredi, pointant les risques que fait peser cette dépendance ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•17.04.2026•09:15•
La proposition de loi Attal -repoussée- était une "catastrophe" et "ouvrait tous azimuts la possibilité de travailler le 1er-Mai". Les boulangeries, oui, mais pas les fleuristes. La patronne de la CGT, Sophie Binet, reconnaît qu'il "est utile d'avoir des boulangeries ...
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