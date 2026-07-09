GTT annonce une nouvelle commande

Comptant pour le deuxième trimestre 2026, GTT a dévoilé avoir été choisi par le chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de Delfin FLNG 1, une unité flottante de liquéfaction de gaz naturel (FLNG) qui sera construite dans le cadre du projet Delfin LNG.

La société précise que Delfin FLNG 1 sera la première unité flottante de liquéfaction de gaz naturel à entrer en service aux Etats-Unis, ainsi que la plus grande au monde en termes de capacité de production attendue (4,4 millions de tonnes de GNL par an).

Dans le détail, GazTransport et Technigaz concevra les cuves cryogéniques de l'unité, qui offriront une capacité totale de stockage de GNL de 180 000 m³. Les huit cuves seront disposées en deux rangées et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex de GTT, adapté aux applications maritimes et offshore exigeantes, y compris aux opérations dans une zone exposée aux conditions cycloniques.