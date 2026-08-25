GTT a reçu une commande du chantier naval Jiangnan pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :
* A REÇU UNE COMMANDE DU CHANTIER NAVAL JIANGNAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE QUATRE NOUVEAUX MÉTHANIERS
* ASSURERA LA CONCEPTION DES CUVES CRYOGÉNIQUES DE CES NAVIRES
* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE AU PREMIER SEMESTRE 2029.
Texte original https://tinyurl.com/48x9sr5e Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA
(Rédaction de Gdansk)
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