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GTT a reçu une commande du chantier naval Jiangnan pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 17:51
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Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :

* A REÇU UNE COMMANDE DU CHANTIER NAVAL JIANGNAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE QUATRE NOUVEAUX MÉTHANIERS

* ASSURERA LA CONCEPTION DES CUVES CRYOGÉNIQUES DE CES NAVIRES

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE AU PREMIER SEMESTRE 2029.

Texte original https://tinyurl.com/48x9sr5e Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)

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