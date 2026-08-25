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GTT a reçu une commande du chantier naval Jiangnan pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 17:52
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GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Jiangnan pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur ADNOC Logistics and Services.

GTT assurera la conception des cuves cryogéniques de ces navires, offrant chacun une capacité totale de 175 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT.

La livraison des navires est prévue au premier semestre 2029.

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