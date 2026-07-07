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GTT a reçu une commande du chantier naval Jiangnan
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 18:00

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Jiangnan pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur COSCO Shipping Energy.

GTT assurera la conception des cuves cryogéniques de ces navires, chacun offrant une capacité totale de 175 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT.

La livraison de ces navires est prévue entre le troisième trimestre 2029 et le troisième trimestre 2030.

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