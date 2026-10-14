GSM, une société de taxis liée à VinFast, lance son service aux États-Unis, à Los Angeles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur vietnamien de taxis électriques Green and Smart Mobility (GSM), partenaire de VinFast VFS.O , a annoncé mercredi le lancement de son service de VTC et de taxis 100 % électriques à Los Angeles, marquant ainsi son entrée sur le marché nord-américain alors que l'entreprise cherche à étendre ses activités au-delà de l'Asie et de l'Europe.

* GSM est actuellement présent au Vietnam, au Laos, en Indonésie, aux Philippines, en Inde, au Kazakhstan, au Danemark et aux Pays-Bas; les États-Unis deviennent ainsi son neuvième marché

* En septembre, Reuters avait rapporté que GSM prévoyait de déployer des flottes aux États-Unis, en Suède et aux Pays-Bas d’ici la fin de cette année, puis de s’étendre à d’autres marchés européens en 2027

* GSM, contrôlée par le fondateur de VinFast, Pham Nhat Vuong, et sa famille, a précédemment indiqué son intention d’acheter jusqu’à un million de véhicules électriques VinFast entre 2026 et 2030

* La société se prépare à une introduction en bourse à Hong Kong, dont la phase préalable à l’introduction pourrait débuter cette année. GSM a précédemment indiqué que ses conseillers avaient suggéré une valorisation d’environ 20 milliards de dollars

* Bien que GSM ne publie pas ses résultats financiers détaillés, la société de courtage vietnamienne VNDirect a indiqué dans un rapport publié la semaine dernière que l’entreprise avait généré environ 1 milliard de dollars de valeur brute des marchandises en 2025