GSK: série de présentations attendue pour l'IDWeek

(CercleFinance.com) - GSK annonce la présentation, aux côtés de ViiV Healthcare, sa société spécialisée dans le soin du VIH, de nouvelles données sur ses vaccins et traitements lors de la réunion annuelle de l'IDWeek 2024 à Los Angeles, du 16 au 19 octobre.



60 résumés seront partagés, couvrant des maladies infectieuses comme le virus respiratoire syncytial (VRS), le zona, les infections urinaires simples et le VIH.



GSK présentera notamment des données sur ses vaccins Arexvy (VRS) et Shingrix (zona), ainsi que sur son candidat vaccin contre la méningite ABCWY.



Pour les traitements, GSK exposera des résultats sur le gepotidacine, un antibiotique oral de première classe contre les infections urinaires et la gonorrhée.



ViiV Healthcare mettra en avant des données sur la PrEP du VIH, avec des présentations sur l'efficacité du cabotégravir.





