GSK s'attend à une croissance plus faible de ses ventes en 2026, alors que le nouveau directeur général Miels prépare un changement de cap

GSK annonce que les ventes de vaccins et de médicaments généraux pourraient diminuer en 2026

La société maintient ses objectifs à long terme

GSK se concentre sur l'expansion du pipeline et l'exécution commerciale

Les ventes du 4e trimestre et de 2025 dépassent les attentes des analystes

Dans les premières perspectives présentées par le nouveau directeur général Luke Miels, GSK

GSK.L a déclaré mercredi qu'il s'attendait à un ralentissement de la croissance des ventes en 2026 par rapport à l'année précédente, alors qu'il élargit son pipeline pour contrer l'expiration imminente des brevets de ses médicaments anti-VIH les plus vendus.

Les perspectives ont mis en évidence le défi auquel Miels est confronté alors qu'il tente d'obtenir des résultats commerciaux à partir d'une intensification de la recherche. Le fabricant britannique de médicaments a déclaré qu'il pensait toujours pouvoir enregistrer des ventes de plus de 40 milliards de livres (55 milliards de dollars) d'ici 2031.

Les actions de GSK, qui ont d'abord chuté d'environ 1 %, ont changé de cap et étaient en hausse de 1,4 % à 8 h 09 GMT.

Les investisseurs suivent de près la manière dont M. Miels, qui a succédé à Emma Walmsley au début de l'année, dirigera GSK alors qu'il navigue entre les tarifs douaniers américains, les défis politiques et que les médicaments les plus vendus dans son activité VIH commencent à perdre leurs protections de brevet en 2028.

L'année en cours "sera une année clé d'exécution et de livraison opérationnelle", a déclaré M. Miels dans un communiqué, ajoutant que l'entreprise était bien placée pour avancer dans sa prochaine phase.

RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DES VENTES

L'entreprise s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente de 3 à 5 % cette année, à taux de change constants, après avoir augmenté de 7 % en 2025 pour atteindre 32,67 milliards de livres, ce qui a dépassé les attentes de 32,54 milliards de livres.

Les nouveaux lancements sont essentiels pour que GSK maintienne sa croissance. Le mois dernier, GSK a fait une offre de 2,2 milliards de dollars pour RAPT Therapeutics

RAPT.O , un médicament expérimental contre les allergies alimentaires. Le fabricant de médicaments a également obtenu des approbations réglementaires pour cinq traitements l'année dernière.

Mais l'incertitude qui pèse sur les activités de GSK dans le domaine des vaccins, en particulier aux États-Unis, risque de se répercuter sur en 2026.

GSK s'attend à ce que les ventes de son activité vaccins et de son unité de médecine générale en 2026 diminuent d'un pourcentage faible à un chiffre ou restent "stables." En revanche, son activité de médicaments spécialisés devrait enregistrer une croissance à deux chiffres.

La société a déclaré un bénéfice de base par action de 25,5 pence pour les trois mois se terminant le 31 décembre, après que les ventes aient augmenté de 8 % pour atteindre 8,62 milliards de livres, dépassant ainsi les attentes.

(1 dollar = 0,7292 livres)