GSK : revue prioritaire aux États-Unis pour la Gépotidacine contre la gonorrhée urogénitale
information fournie par AOF 11/08/2025 à 10:06

(AOF) - GlaxoSmithKline a indiqué que les autorités sanitaires américaines avaient accepté l’examen en revue prioritaire du traitement oral Gépotidacine pour soigner la gonorrhée urogénitale non compliquée. Le laboratoire britannique a précisé que ce médicament avait déjà été approuvé aux États-Unis, sous le nom de licence Blujepa, comme traitement oral pour les patientes adultes et pédiatriques de 12 ans et plus atteintes d’une infection urinaire non compliquée.

La demande outre-Atlantique s'appuie sur des résultats d'un essai de phase III qui a révélé que la Gépotidacine par voie orale en deux doses de 3 000mg avait un taux de réussite de 92,6%, contre 91,2% pour un autre traitement associant un comprimé et une injection intramusculaire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

GSK
1 412,000 GBX LSE +1,18%
