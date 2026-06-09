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GSK négocierait le rachat de Nuvalent pour 9 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 08:05

Selon le Financial Times, le laboratoire britannique est en pourparlers afin d'acquérir Nuvalent pour 9 milliards de dollars, ce qui représenterait une prime par rapport à la capitalisation boursière de la société qui est d'environ 7 milliards de dollars.

Les négociations se poursuivent et un accord est espéré au cours de cette semaine selon le média qui cite des sources proches du dossier.

Nuvalent est une société américaine biopharmaceutique au stade clinique dans le domaine de l'oncologie, qui est particulièrement convoitée. Elle dispose actuellement de deux thérapies ciblées en phase III, le Zidesamtinib et le Neladalkib, utilisées pour traiter certaines formes de cancer du poumon non à petites cellules causées par diverses mutations.

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