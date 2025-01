GSK: la FDA étudie une nouvelle présentation du Shingrix information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - GSK annonce que la Food & Drug Administration des Etats-Unis a accepté d'examiner la demande réglementaire pour une seringue préremplie de Shingrix, son vaccin recombinant contre le zona (RZV).



Cette nouvelle présentation simplifie l'administration en éliminant le besoin de reconstituer les composants avant injection, tout en conservant la même composition que le vaccin actuel.



Pour rappel, Shingrix est approuvé depuis 2017 pour les adultes de 50 ans et plus, et depuis 2021 pour les adultes immunodéprimés.





