GSK : investissement de 30 milliards de dollars sur cinq ans aux États-Unis
information fournie par AOF 17/09/2025 à 11:06

(AOF) - GSK a annoncé son intention de procéder à 30 milliards de dollars d’investissements aux États-Unis au cours des cinq prochaines années. Ce montant sera utilisé dans la Recherche & Développement ainsi que pour des infrastructures de la chaîne d’approvisionnement. Dans le détail, 1,2 milliard de dollars sera alloué à des sites de production de pointe, l’Intelligence Artificielle et les technologies numériques afin de créer de nouvelles usines et de nouveaux laboratoires biopharmaceutiques de nouvelle génération outre-Atlantique.

Ainsi, cette somme de 1,2 milliard de dollars servira notamment à la construction d'une nouvelle usine flexible de produits biologiques à Upper Merion, en Pennsylvanie.

