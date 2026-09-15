GSK en timide hausse avec un relèvement à l'achat chez Berenberg

GSK grappille 0,3% à 1 860 GBX à Londres, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de "conserver" à "achat" chez Berenberg, avec un objectif de cours rehaussé de 20 à 22 GBP, une nouvelle cible recelant un potentiel de progression de 24% pour le titre par rapport à son dernier cours de clôture.

"Après une vague de développement de l'activité et au vu de la dynamique du pipeline, nous sommes de plus en plus optimistes quant aux perspectives de croissance de GSK", affirme le broker allemand, ajoutant que "à mesure que le dolutegravir se dilue progressivement, la lourde décote de GSK par rapport à ses pairs n'est plus justifiée".

Par ailleurs, GSK a annoncé ce matin avoir conclu un accord pour acquérir auprès de Chimagen Biosciences un potentiel engageur de cellules T (TCE) trispécifique. Le laboratoire britannique prévoit de développer et de commercialiser cet actif dans le traitement du myélome multiple, le programme devant entrer en essais de phase I en 2027.

Selon les termes de l'accord, le laboratoire pharmaceutique britannique paiera un montant initial pour acquérir l'intégralité des droits mondiaux sur le programme TCE, et Chimagen sera également éligible à des paiements d'étape. L'accord présente une valeur potentielle totale pouvant atteindre 750 MUSD.