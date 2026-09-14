GSK dévoile des données positives pour deux essais cliniques

GSK s'offre un beau rebond ( 4,93%, à 1 857,75 pence) après deux replis consécutifs. Le titre profite de l'annonce de résultats positifs pour deux traitements dans le cancer du poumon, validés par Jefferies.

Dans un essai de phase III mené en Chine, le Risvutatug Rezetecan (Ris-Rez) a réduit de 54% le risque de décès par rapport au Topotécan chez des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules en rechute après une première ligne de traitement à base de platine. La survie globale médiane a atteint 18,5 mois contre 10,3 mois, permettant à l'étude d'atteindre son critère principal.

Parallèlement, le laboratoire britannique a fait état de résultats positifs lors d'un essai de phase I/II évaluant Jideytro (zidesamtinib) chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé ou métastatique ROS1-positif n'ayant jamais reçu d'inhibiteur de tyrosine kinase. Le traitement a obtenu un taux de réponse objective de 94% parmi 94 patients, dont 15% de réponses complètes. A douze mois, 86% des patients continuaient de répondre au traitement et la survie sans progression atteignait 90%.

Jefferies positif

Pour Jefferies, les résultats sur le Ris-Rez sont nettement meilleurs que le point d'étape qualitatif déjà positif précédemment dévoilé. Pour les analystes, ils viennent fortement valider leur thèse centrale : "le Risvutatug Rezetecan est un actif potentiellement majeur et sous-estimé dans le cancer du poumon à petites cellules (CPNPC). Les données appuient l'hypothèse que ce produit peut devenir une option centrale en deuxième ligne si cet effet se reproduit dans le programme mondial d'essais cliniques Embold.

La banque d'investissement américaine a confirmé son conseil à l'achat sur le titre GSK, assorti d'un objectif de cours de 2 500 pence, soit un potentiel de hausse de 41%.