GSK: conclut une série d'accords dans le litige du Zantac

(CercleFinance.com) - GSK annonce avoir conclu des accords avec 10 cabinets d'avocats représentant 93 % des affaires en cours de responsabilité civile liées au Zantac (ranitidine) dans les tribunaux d'État des Etats-Unis.



GSK versera jusqu'à 2,2 milliards de dollars pour régler ces affaires, avec une mise en oeuvre prévue d'ici la fin du premier semestre 2025.



Par ailleurs, un accord de principe a été trouvé pour un paiement de 70 millions de dollars concernant une plainte 'qui tam' déposée par Valisure.



GSK n'a admis aucune responsabilité et estime que ces règlements sont dans l'intérêt à long terme de l'entreprise.





