GSAM recrute un ex-Schroders en Belgique et aux Pays-Bas information fournie par Agefi Asset Management • 03/06/2026 à 08:00









Mathias de Meester a annoncé avoir rejoint Goldman Sachs Asset Management en mai en tant qu’executive director, responsable third party wealth marketing pour la Belgique et les Pays-Bas. L’intéressé vient de Schroders où il était marketing manager à Bruxelles. Avant cela, il a travaillé chez Amundi sur le marketing et la communication au Belux. Il a aussi passé deux ans au sein de Deutsche Bank Belgium. Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.