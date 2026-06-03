GSAM recrute un ex-Schroders en Belgique et aux Pays-Bas

Mathias de Meester a annoncé avoir rejoint Goldman Sachs Asset Management en mai en tant qu’executive director, responsable third party wealth marketing pour la Belgique et les Pays-Bas. L’intéressé vient de Schroders où il était marketing manager à Bruxelles. Avant cela, il a travaillé chez Amundi sur le marketing et la communication au Belux. Il a aussi passé deux ans au sein de Deutsche Bank Belgium.
Laurence Marchal
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