GS abaisse la note de SKF en raison de perspectives de croissance modérées et d'une concurrence accrue

20 janvier - ** Goldman Sachs réduit de deux crans le fabricant suédois de roulements industriels SKF SKFb.ST , le faisant passer de "acheter" à "vendre", citant des perspectives de croissance modérées et une concurrence accrue

** Le courtier note que la croissance projetée de SKF de 4,5 % par an jusqu'en 2027 est inférieure à la croissance du secteur des biens d'équipement estimée à 6 %

** GS s'attend à ce que les défis concurrentiels à long terme s'intensifient, en particulier de la part de la Chine, étant donné que SKF a sous-performé le marché mondial des roulements pendant huit ans

** Le courtier voit une perte de valeur potentielle pour les prévisions de l'entreprise pour l'exercice 2026, et note que l'évaluation actuelle ne tient pas compte des risques liés aux estimations des bénéfices ** Le projet de scission de la division automobile pourrait ne pas débloquer sa pleine valeur à court terme en raison des coûts de trésorerie et d'un accord de fabrication continu entre les unités Auto et Industrials, selon GS

** Sur les 18 analystes, huit considèrent SKF comme un "achat fort"/"achat", huit comme un "maintien" et deux comme une "vente"/"vente forte" - données LSEG