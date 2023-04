Groupe TERA annonce une croissance de 20% de son chiffre d’affaires à 14,1 M€ en 2022 portée par l’essor marqué des ventes de capteurs, en hausse de +62%, et un EBITDA positif à 0,5 M€

- Chiffre d’affaires 2022 en croissance de 20% portée par l’essor des v entes des capteurs OEM, en particulier aux Etats Unis, matérialisant le succès de la stratégie de développement du Groupe

- Indicateurs de rentabilité au 31 décembre 2022 impactés par les difficultés d’intégration du laboratoire de Châteauneuf les Martigues (T ERA Contrôle) dont les pertes générées sur la période, en dépit d’une amélioration marquée entre les deux semestres 2022 masquent la solide performance financière des activités capteurs et des laboratoires TERA Environnement et Toxilabo

- Evénements post clôture :

o Lancement de Safyr OPC, un capteur de mesure de la qualité de l’air dédié aux environnements ultra exigeants (salles propres), en partenariat avec le groupe HeX® safyr.®

o Nouvel les ressources financières à hauteur de 5 M€ pour accompagner la croissance de l’activité capteurs et finaliser le développement de l’offre digitale de Groupe TERA axée sur les données

environnementales

o Lancement au premier trimestre 2023 de l’industrialisation d’un nouveau capteur de gaz



Webinaire de présentation des résultats annuels 2022 - Le jeudi 27 avril à 11h00. Pour vous inscrire : https://app.livestorm.co/p/8e44445d-0edc-4b38-91fc-a6a15eb234d6