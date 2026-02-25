Groupe SEB s'attend à un levier financier en baisse en 2026

Groupe SEB SEBF.PA a annoncé mercredi s'attendre à un levier financier en baisse en 2026, avec pour objectif de le ramener dans les standards du groupe, "autour de 2x (hors acquisitions)", à horizon 2027.

"Dans un environnement resté complexe, le Groupe SEB enregistre en 2025 une légère croissance organique de ses ventes, mais un repli marqué de sa rentabilité, reflet d’un exercice difficile", a dit dans un communiqué du groupe Stanislas de Gramont, directeur général du groupe.

Par ailleurs, l'entreprise a fait état sur l'année 2025 d'un résultat opérationnel d'activité (ROPA) de 601 millions d'euros, en repli de 25% contre 2024.

