Groupe SEB-CA en léger recul au T3, annonce un plan d'économies à 2027

Groupe SEB SEBF.PA a fait état jeudi de ventes en recul de 1,2% à taux de change et périmètre constants au troisième trimestre, à 1,92 milliard d'euros, et a annoncé le "lancement d’un plan de retour a une croissance rentable" incluant environ 200 millions d'euros d'économies récurrentes à horizon 2027.
Le spécialiste du petit équipement domestique affiche également un résultat opérationnel d’activité (ROPA) de 148 millions d'euros sur la période, en baisse de 26,2%.
Le groupe a confirmé ses perspectives annuelles, telles qu'annoncées plus tôt ce mois-ci, après les avoir abaissées pour la deuxième fois de l'année en raison d'un contexte "incertain et volatil" marqué par "marchés toujours concurrentiels".
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)
