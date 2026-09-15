Groupe Premium franchit le cap des 500 MEUR de chiffre d'affaires

(Zonebourse.com) - Le spécialiste de la gestion de patrimoine a réalisé 504 MEUR de chiffre d'affaires sur les douze mois glissants à fin juin 2026, soit une hausse de près de 28% par rapport aux 394 MEUR enregistrés en 2025. Ses encours sous gestion dépassent désormais 23 MdEUR, portés par ses activités de conseil en gestion de patrimoine, de gestion d'actifs et de solutions d'investissement.

Le groupe a parallèlement finalisé cet été un financement de 850 MEUR auprès de banques et d'investisseurs institutionnels. L'opération vise à refinancer sa dette, à optimiser sa structure financière et à soutenir la poursuite de son développement.

À cette occasion, Groupe Premium a obtenu ses premières notations financières, avec une note B attribuée par S&P Global Ratings et Ba3 par Moody's. Selon le groupe, cette double notation, présentée comme une première dans le secteur français de la gestion de patrimoine, doit renforcer sa visibilité auprès des investisseurs et partenaires financiers.

Pour son président Olivier Farouz, le franchissement des seuils de 500 MEUR de revenus et de 23 MdEUR d'encours marque un " changement d'échelle " et doit permettre au groupe de poursuivre son ambition de devenir un acteur européen de premier plan de la gestion de patrimoine.

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