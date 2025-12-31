Groupe Guillin met la main sur deux sociétés belges
Gruyaert Verpakking est le leader en Belgique de la fabrication de boîtes pâtissières en carton personnalisées. Verpakkingen V de V distribue sur le marché belge les emballages de Gruyaert mais aussi toute une gamme de produits complémentaires associés.
Par cette acquisition, Guillin poursuit sa stratégie d'élargissement de son offre produit lui permettant ainsi de répondre à l'ensemble des besoins de ses clients et conforte son expertise sur le marché des solutions d'emballage alimentaire.
"Cette acquisition vient renforcer l'expertise de nos sites papier/carton Wefold et notre présence sur le segment des emballages en carton imprimés et personnalisés" ajoute Sophie Guillin, directrice générale du groupe.
