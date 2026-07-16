Groupe Banque Richelieu franchit le cap des 11 milliards d'euros d'actifs sous gestion

(Zonebourse.com) - Le groupe Banque Richelieu poursuit sa trajectoire de croissance. Les actifs sous gestion ont atteint le cap des 11 milliards d'euros au 30 juin 2026, portés par une collecte en hausse constante.

A fin juin 2026, le ratio de solvabilité consolidé s'établit à 25% pour des fonds propres en progression constante et atteignant 230 MEUR, un LCR* de 355% et un NSFR* de 170%. Ce socle prudentiel et de liquidité très solide, bien au-delà des exigences réglementaires, constitue le fondement du développement du groupe bancaire international spécialisé dans la gestion de fortune et la gestion d'actifs.

"Nos résultats financiers robustes, conjugués à un ratio de solvabilité élevé et à des ratios de liquidité très confortables, nous donnent les moyens d'une ambition tournée vers les 15 MdsEUR d'actifs sous gestion à horizon trois ans. Nous entendons poursuivre notre trajectoire de croissance bénéficiaire, accélérer nos synergies, investir dans nos équipes en inscrivant le groupe dans une profonde transformation liée à l'IA en interne et saisir les opportunités de développement, organiques comme externes, qui s'inscrivent dans la durée", a commenté Sylvain Fondeur, directeur général du groupe Banque Richelieu.

Les perspectives de la société pour les prochains mois sont dans la continuité du modèle de développement engagé : poursuite de la croissance commerciale organique, renforcement des équipes et des partenariats et examen sélectif de toute opportunité de croissance externe, sur l'ensemble des géographies du groupe, susceptible de consolider son positionnement.

*LCR = Liquidity Coverage Ratio (Ratio de couverture de liquidité à court terme)

NSFR = Net Stable Funding Ratio (Ratio de financement stable net à long terme)

Il s'agit de deux ratios de liquidité réglementaires imposés aux banques pour s'assurer de leur résistance aux crises de liquidité.

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