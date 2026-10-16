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Groupe ADP vise désormais le bas de sa fourchette d'Ebitda pour 2026
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 08:17

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Le groupe ADP a enregistré un trafic de 34 millions de passagers en septembre 2026, en léger recul de 0,2% sur un an. Le trafic des aéroports parisiens a davantage souffert, avec 9,1 millions de passagers accueillis, soit une baisse de 1,6%. Sur les 9 premiers mois de l'année, le trafic du groupe affiche une progression limitée de 0,1%, à 287,3 millions de passagers, tandis que celui de Paris Aéroport recule de 0,4%, à 80,9 millions.

Le groupe explique cette évolution par la hausse des prix des carburants, les ajustements de capacités opérés par les compagnies aériennes et un environnement de demande moins porteur. Dans ce contexte, ADP revoit à la baisse ses perspectives de trafic pour 2026 dans les aéroports parisiens, tablant désormais sur un léger recul par rapport à 2025, contre une croissance d'environ 0,5% anticipée précédemment.

Cette révision conduit également le groupe à prévoir un Ebitda courant dans le bas de sa fourchette de 2,30 à 2,35 milliards d'euros pour l'exercice 2026. Les autres prévisions annuelles restent inchangées, étant précisé qu'elles n'intègrent pas les éventuelles conséquences du projet de loi de finances pour 2027 sur les résultats de l'exercice en cours.

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