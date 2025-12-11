 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Groupe ADP, Schneider Electric, STMicroelectronics...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 11/12/2025 à 09:04

(AOF) - Argan

Argan a annoncé avoir sécurisé deux nouveaux clients-locataires au travers de l'acquisition de trois sites en développement et d'ores-et-déjà entièrement loués à Ferrero et Puma. Le premier immeuble destiné à Puma a été construit près de Strasbourg (67) sur la zone logistique de Vendenheim. Dès le début de l'année 2026, ce site de 42 000 mètres carrés accueillera les équipes de l'équipementier sportif dans le cadre d'un bail long terme de 9 années fermes.

Edenred

Edenred s'associe à Daimler Truck pour renforcer le développement des infrastructures de recharge électrique en Europe et soutenir la transition énergétique du transport routier. Grâce à sa plateforme d'électromobilité, Spirii (filiale d'Edenred) fournira le socle logiciel de TruckCharge, le futur réseau semi-public annoncé par Daimler Truck au début de l'année 2025. En parallèle, Edenred permet aux camions électriques Mercedes Benz d'accéder au vaste réseau public de recharge UTA Edenred via la carte de recharge Mercedes ServiceCard.

Exosens

Exosens et Theon annoncent la signature d'un contrat entre le consortium Theon/Hensoldt et l'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) portant sur la fourniture de 100 000 jumelles Mikron aux forces armées allemandes. Il s'agit du contrat le plus important jamais conclu dans l'histoire de la technologie de vision nocturne. Ce contrat intègre 200 000 tubes 16 mm d'Exosens pour une valeur totale de plus de 500 millions d'euros et fait suite aux accords-cadres précédents visant à équiper les forces armées allemandes, avec des livraisons prévues entre 2027 et 2029.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica va collaborer avec la fondation Chips-IT, un centre italien de recherche spécialisé dans la conception avancée de circuits intégrés. Cette annonce a été faite à l'occasion de la présentation du plan stratégique 2026-2028 de la fondation. Cette collaboration vise à renforcer la position d'EssilorLuxottica dans les lunettes connectées en favorisant le développement de puces électroniques dédiées aux applications spécifiques à cette catégorie, dans le cadre de l'approche ouverte de Chips-IT.

Euroapi

Euroapi annonce que le conseil d'administration a décidé de coopter Tristan Imbert en qualité d'administrateur indépendant (sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations), sous réserve du vote de l'Assemblée Générale des actionnaires d'Euroapi le 27 mai 2026. Tristan Imbert sera nommé président du comité d'audit à compter du 1er janvier 2026, en remplacement de Rodolfo Savitzky. Ce dernier a démissionné de son poste d'administrateur indépendant.

Groupe ADP

Le groupe ADP est confronté aujourd'hui à un contexte urgent et exigeant : réussir la décarbonation du secteur, faire face à une compétition accrue entre les hubs dans un contexte de pression réglementaire et fiscale en France, continuer de se développer pour accompagner la croissance du trafic, certes plus modérée, et gagner en attractivité et différenciation par rapport à ses concurrents. Avec un programme d'investissements de 8,4 milliards d'euros, le groupe ADP entend assumer pleinement son rôle dans la transformation du secteur.

Innelec Multimedia

Innelec Multimedia, spécialiste de l'entertainment et la Pop Culture, a fait état au premier semestre 2025-2026 d'une perte nette part du groupe de 1,51 million d'euros contre une perte de 3,04 millions un an plus tôt à la même période, dans un marché sous tension. Le résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions repasse en territoire positif à 0,15 million d'euros contre -1,3 million. Le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 5% à 47,85 millions d'euros. La marge brute s'affiche à 6,66 millions contre 6,52 millions au premier semestre 2024-2025.

Planisware

Planisware, un leader de l'édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy ("l'Economie de Projet"), annonce les ouvertures d'un bureau et de deux nouveaux data centers en Australie. Cette double initiative vient consolider sa présence dans la région Asie-Pacifique, où Planisware est déjà solidement implanté à Singapour, au Japon et plus récemment en Corée du Sud.

Schneider Electric

En amont de sa journée investisseurs ce jeudi depuis le Technology Center de McLaren à Woking au Royaume-Uni, Schneider Electric y dévoilera à cette occasion ses nouveaux objectifs financiers. Le spécialiste des solutions numériques d'énergie vise pour 2025-2030 une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 7 et 10%, soutenue par le portefeuille "unique" du groupe dans l'électrification, l'automatisation et la digitalisation. En outre, il cible une hausse organique de la marge d'Ebita ajusté de 250 points de base cumulés pour 2026-2030. Il anticipe un ROCE relevee à 15-20%.

STMicroelectronics

La Banque européenne d'investissement (BEI) et STMicroelectronics ont signé un accord de financement de 500 millions d'euros pour renforcer la compétitivité et l'autonomie stratégique de l'Europe. Il s'agit de la première tranche d'une ligne de crédit plus importante de 1 milliard d'euros récemment approuvée par la BEI en faveur de STMicroelectronics. Depuis 1994, la Banque a soutenu neuf projets avec ST, ce qui représente un financement d'environ 4,2 milliards d'euros.

Tikehau Capital

Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs, a renouvelé et augmenté avec succès sa facilité de crédit renouvelable (RCF), passant de 800 millions d’euros à 1,15 milliard d’euros, dépassant ainsi son objectif initial d’1 milliard d’euros. La facilité renouvelée remplace la précédente, qui arrivait à échéance en 2028, et a été conclue pour une durée initiale de cinq ans, assortie de deux options de prolongation d’un an chacune, étendant ainsi l’horizon de financement du groupe jusqu’en 2030 au minimum, et potentiellement jusqu’en 2032.

Valneva

Valneva a publié les résultats finaux positifs d'une étude de phase 2 sur la persistance des anticorps et l'innocuité de son vaccin contre le chikungunya chez les enfants. Les données ont été conformes aux premières et à celles à six mois. Ainsi, douze mois après une dose unique du vaccin une forte réponse immunitaire a été confirmée chez les enfants n'ayant pas été précédemment exposés au chikungunya avec un taux de séroréponse de 94,7%. En outre, le vaccin a été bien toléré par les enfants âgés de 1 à 11 ans et aucun problème de sécurité n'a été identifié.

Valeurs associées

ARGAN
62,6000 EUR Euronext Paris -0,16%
EDENRED
18,3450 EUR Euronext Paris +1,30%
ESSILORLUXOTTICA
286,4000 EUR Euronext Paris +0,49%
EUROAPI
3,2000 EUR Euronext Paris +0,82%
EXOSENS
52,6000 EUR Euronext Paris +8,90%
GROUPE LDLC
14,4000 EUR Euronext Paris -2,37%
INNELEC MULTIMEDIA
3,3100 EUR Euronext Paris -5,16%
PLANISWARE
21,0500 EUR Euronext Paris +0,72%
SCHNEIDER ELECTRIC
243,4000 EUR Euronext Paris +4,24%
STMICROELECTRONICS
22,2550 EUR Euronext Paris -0,04%
TIKEHAU CAPITAL
15,0200 EUR Euronext Paris +0,40%
VALNEVA
3,9860 EUR Euronext Paris +5,17%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/12/2025 à 09:04:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank