Groupe ADP, Schneider Electric, STMicroelectronics...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Argan

Argan a annoncé avoir sécurisé deux nouveaux clients-locataires au travers de l'acquisition de trois sites en développement et d'ores-et-déjà entièrement loués à Ferrero et Puma. Le premier immeuble destiné à Puma a été construit près de Strasbourg (67) sur la zone logistique de Vendenheim. Dès le début de l'année 2026, ce site de 42 000 mètres carrés accueillera les équipes de l'équipementier sportif dans le cadre d'un bail long terme de 9 années fermes.

Edenred

Edenred s'associe à Daimler Truck pour renforcer le développement des infrastructures de recharge électrique en Europe et soutenir la transition énergétique du transport routier. Grâce à sa plateforme d'électromobilité, Spirii (filiale d'Edenred) fournira le socle logiciel de TruckCharge, le futur réseau semi-public annoncé par Daimler Truck au début de l'année 2025. En parallèle, Edenred permet aux camions électriques Mercedes Benz d'accéder au vaste réseau public de recharge UTA Edenred via la carte de recharge Mercedes ServiceCard.

Exosens

Exosens et Theon annoncent la signature d'un contrat entre le consortium Theon/Hensoldt et l'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) portant sur la fourniture de 100 000 jumelles Mikron aux forces armées allemandes. Il s'agit du contrat le plus important jamais conclu dans l'histoire de la technologie de vision nocturne. Ce contrat intègre 200 000 tubes 16 mm d'Exosens pour une valeur totale de plus de 500 millions d'euros et fait suite aux accords-cadres précédents visant à équiper les forces armées allemandes, avec des livraisons prévues entre 2027 et 2029.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica va collaborer avec la fondation Chips-IT, un centre italien de recherche spécialisé dans la conception avancée de circuits intégrés. Cette annonce a été faite à l'occasion de la présentation du plan stratégique 2026-2028 de la fondation. Cette collaboration vise à renforcer la position d'EssilorLuxottica dans les lunettes connectées en favorisant le développement de puces électroniques dédiées aux applications spécifiques à cette catégorie, dans le cadre de l'approche ouverte de Chips-IT.

Euroapi

Euroapi annonce que le conseil d'administration a décidé de coopter Tristan Imbert en qualité d'administrateur indépendant (sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations), sous réserve du vote de l'Assemblée Générale des actionnaires d'Euroapi le 27 mai 2026. Tristan Imbert sera nommé président du comité d'audit à compter du 1er janvier 2026, en remplacement de Rodolfo Savitzky. Ce dernier a démissionné de son poste d'administrateur indépendant.

Groupe ADP

Le groupe ADP est confronté aujourd'hui à un contexte urgent et exigeant : réussir la décarbonation du secteur, faire face à une compétition accrue entre les hubs dans un contexte de pression réglementaire et fiscale en France, continuer de se développer pour accompagner la croissance du trafic, certes plus modérée, et gagner en attractivité et différenciation par rapport à ses concurrents. Avec un programme d'investissements de 8,4 milliards d'euros, le groupe ADP entend assumer pleinement son rôle dans la transformation du secteur.

Innelec Multimedia

Innelec Multimedia, spécialiste de l'entertainment et la Pop Culture, a fait état au premier semestre 2025-2026 d'une perte nette part du groupe de 1,51 million d'euros contre une perte de 3,04 millions un an plus tôt à la même période, dans un marché sous tension. Le résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions repasse en territoire positif à 0,15 million d'euros contre -1,3 million. Le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 5% à 47,85 millions d'euros. La marge brute s'affiche à 6,66 millions contre 6,52 millions au premier semestre 2024-2025.

Planisware

Planisware, un leader de l'édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy ("l'Economie de Projet"), annonce les ouvertures d'un bureau et de deux nouveaux data centers en Australie. Cette double initiative vient consolider sa présence dans la région Asie-Pacifique, où Planisware est déjà solidement implanté à Singapour, au Japon et plus récemment en Corée du Sud.

Schneider Electric

En amont de sa journée investisseurs ce jeudi depuis le Technology Center de McLaren à Woking au Royaume-Uni, Schneider Electric y dévoilera à cette occasion ses nouveaux objectifs financiers. Le spécialiste des solutions numériques d'énergie vise pour 2025-2030 une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 7 et 10%, soutenue par le portefeuille "unique" du groupe dans l'électrification, l'automatisation et la digitalisation. En outre, il cible une hausse organique de la marge d'Ebita ajusté de 250 points de base cumulés pour 2026-2030. Il anticipe un ROCE relevee à 15-20%.

STMicroelectronics

La Banque européenne d'investissement (BEI) et STMicroelectronics ont signé un accord de financement de 500 millions d'euros pour renforcer la compétitivité et l'autonomie stratégique de l'Europe. Il s'agit de la première tranche d'une ligne de crédit plus importante de 1 milliard d'euros récemment approuvée par la BEI en faveur de STMicroelectronics. Depuis 1994, la Banque a soutenu neuf projets avec ST, ce qui représente un financement d'environ 4,2 milliards d'euros.

Tikehau Capital

Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs, a renouvelé et augmenté avec succès sa facilité de crédit renouvelable (RCF), passant de 800 millions d’euros à 1,15 milliard d’euros, dépassant ainsi son objectif initial d’1 milliard d’euros. La facilité renouvelée remplace la précédente, qui arrivait à échéance en 2028, et a été conclue pour une durée initiale de cinq ans, assortie de deux options de prolongation d’un an chacune, étendant ainsi l’horizon de financement du groupe jusqu’en 2030 au minimum, et potentiellement jusqu’en 2032.

Valneva

Valneva a publié les résultats finaux positifs d'une étude de phase 2 sur la persistance des anticorps et l'innocuité de son vaccin contre le chikungunya chez les enfants. Les données ont été conformes aux premières et à celles à six mois. Ainsi, douze mois après une dose unique du vaccin une forte réponse immunitaire a été confirmée chez les enfants n'ayant pas été précédemment exposés au chikungunya avec un taux de séroréponse de 94,7%. En outre, le vaccin a été bien toléré par les enfants âgés de 1 à 11 ans et aucun problème de sécurité n'a été identifié.