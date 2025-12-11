 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre en légère baisse, Oracle pèse sur le moral après la Fed
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 09:54

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes reculent en début de séance jeudi, les perspectives du géant américain Oracle pesant sur les valeurs technologiques, tandis que le ton moins agressif que prévu de la Réserve fédérale (Fed) la veille a apaisé certaines craintes concernant la politique monétaire américaine.

À Paris, le CAC 40 perd 0,02% à 8.021,20 points vers 08h16 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,37% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,02%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,25%, le FTSEurofirst 300 perd 0,20% et le Stoxx 600 cède 0,19%.

Les inquiétudes concernant les dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) refont surface ce jeudi, alors que le fournisseur de solutions informatiques "cloud" Oracle a annoncé une augmentation de ses dépenses, ce qui alimente les craintes des marchés attentifs au moindre signe d'une possible bulle dans un secteur de plus en plus endetté.

Le secteur européen de la technologie cède 0,97% dans les premiers échanges, et SAP recule 3,01% dans le sillage d'Oracle.

Ces nouvelles inquiétudes sur la "tech" éclipsent quelque peu le soulagement provoqué par le ton moins "agressif" que prévu adopté par la Réserve fédérale (Fed) mercredi à l'issue de sa réunion de décembre. La banque centrale a baissé comme prévu ses taux de 25 points de base pour répondre au ralentissement du marché du travail, laissant entrevoir une pause à court terme mais sans le ton agressif que redoutaient les opérateurs.

Les courtiers soulignent toutefois que tous les scénarios restent possibles.

"Les projections actualisées montrent un partage égal entre l'absence de baisse et deux baisses ou plus, soulignant l'incertitude sur la politique monétaire à long terme", écrit Antoine Fraysse-Soulier, analyste de marché pour eToro.

La politique monétaire restera au programme des marchés jeudi, qui attendent à 08h30 GMT la décision de politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS).

Aux valeurs, Schneider Electric progresse de 1,7% après avoir annoncé un programme de rachat d'action et ses perspectives à moyen-terme.

Pernod Ricard, aidé par un relèvement de recommandation de Barclays, progresse de 2%.

Ailleurs en Europe, Brunello Cucinelli, qui a relevé ses perspectives de chiffre d'affaires, prend 1,33%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
61,29 USD Ice Europ -1,97%
Pétrole WTI
57,58 USD Ice Europ -2,17%
1 commentaire

  • 10:16

    l'europe boursiere fait du surplace....alors ,avant la faute revenait à la FED maintenant c'est à Oracle .c'est pathetique

