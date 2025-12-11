Sanofi : deux nouveaux traitements approuvés en Chine

(AOF) - L’Administration nationale des produits médicaux chinoise a approuvé deux médicaments de Sanofi pour des maladies hématologiques rares : Qfitlia pour l’hémophilie et Cablivi pour le purpura thrombotique thrombocytopénique acquis. Ces deux traitements sont respectivement les quatrième et cinquième approuvés cette année en Chine pour le laboratoire français.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 3ème groupe pharmaceutique mondial et 1er européen, créé en 1994 ;

- Ventes de 41,1 Mds€ provenant de 7 divisions : l’immunologie pour 33 %, les maladies rares pour 14 %, la neurologie pour 1 %, l’oncologie pour 2 %, les vaccins pour 4 % et les autres médi-caments (Lantus, Toujejo, Lovenox, Plavix, Thymoglobulin ,Praluent…) pour 46 % ;

- Part croissante des Etats-Unis (45 %) et du reste du monde (27 %) devant l’Europe (18 %);

- Ambition : positionnement d’une biopharmaceutique fondée sur la science, focalisée sur les médicaments & vaccins innovants, maintenant sa place de n° 1 mondial dans les vaccins et visant celle de n° 1 mondial en immunologie ;

- Capital éclaté (hors L’Oréal avec 7,2 % des actions et les salariés avec 2,6 %), Frédéric Oudéa présidant le conseil de 16 administrateurs, Paul Hudson étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- allocation du capital en 4 parts : croissance organique, croissance externe, hausse continue, depuis 30 ans, du dividende puis rachats d’actions,

- productivité via la R&D et, dans les usines, via le digital (2 Mds€ d’économies),

- restructuration du portefeuille :

-enrichissement en produits biologiques,

- réduction d’1/3 des familles de produits en 2025, vs 2020, via les cessions de + 50 % du capital d’Opella, n°3 mondial des médicaments sans ordonnance, et des marques Aspégic, Kardégic,

- recherche focalisée sur 5 domaines : immunologie & inflammation avec objectif de devenir n° 1 mondial, oncologie, neurologie renforcée par l’acquisition de Vigil Neuroscience, maladies hématologiques rares & maladies rares puis vaccins, avec une centaine de projets en cours,

- innovation soutenue par une R&D au budget relevé :

- développée en collaboration : Regeneron, Kymera, Teva, SKbioscience…,

- accélérée par les acquisitions et les partenariats

- soutenue par les plateformes : petites molécules, anti-corps, protéines hémogénétiques, génomie artificielle…

- dopée par un engagement supplémentaire de 625 M$ dans Sanofi Ventures ;

- Stratégie environnementale Planet Mobilization visant la neutralité carbone en 2030 :

- 2030 : 100 % de consommation d’électricité durable contre 50 % en 2021,

- 2027 : élimination des emballages plastiques pour les vaccins

- Après les 9 lancements 2024 apportant 11 % des ventes -ALTUVIIIO, Beyfortus, Cablivi…- pipeline au 1 er semestre : 82 composés en développement cliniques et 24 essais cliniques en phase 3, 6 autorisations réglementaires en immunologie, maladies rares et oncologie et lancement d’études avancées contre l’asthme et les maladies dermatologiques et 3 résultats de phase 3 pour le 2 nd semestre, dont Fluzone HD (grippe) et amlitelimab (dermatite atopyque);

- Bilan sain avec ratio dette sur capitaux propres de 10 % et un autofinancement libre de 3 Mds€ à fin septembre.

Défis

-Poursuite de la réduction de la dépendance à l'égard du Dupixent (29% des ventes) mais toujours en forte progression grâce au lancement du traitement de la BPCO et sensibilité négative du résultat aux variations de change ;

-Suivi des médicaments "prioritaires" : ALTUVIIIO, Beyfortus, Amcenestrant (cancer du sein) et des études cliniques de l'Amlitelimab, destiné à prendre le relai du Dupixent ;

- Après les autorisations de mises sur le marché -en Chine pour le Tzield (diabète de type 1), aux Etats-Unis pour le Wayrilz contre la maladie rare TPI :

- aux Etats-Unis, procédure accélérée pour les thérapies anti-dystrophie myotonique DMPK, anti-dégénérence maculaire DMLA, anti-drépanocytose et anti-diabète (Tzield), approbation du Wayrilz (inhibiteur de BTK), examen par la FDA du tolebrutinib,

- en Europe, vers une approbation du Dupixent (urticaire spontanée), de Sarclisa (myélone) et du Wayrilz,

- Après une hausse de 2,3 % des ventes et de 2,2 % du bénéfice net par action au 3 ème trimestre (respectivement 7 % et 13,2 % à taux de change constants), objectifs 2025 confirmés : progression des revenus proche de 10 % et rebond de + 10 % du bénéfice par action ;

- Dividende 2024 en hausse à 3,92 € et programme 2025 de 5 Mds€ de rachat d’actions, soit 400 d’ici la fin de l’année..