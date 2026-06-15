Groupe ADP-Le trafic aéroport en hausse de 1% en mai

Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* TRAFIC DU MOIS DE MAI 2026

* TRAFIC GROUPE DU MOIS DE MAI: 32,8 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 1,2 %

* TRAFIC PARIS AÉROPORT DU MOIS DE MAI: 9,5 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 1,0 %

* DANS UN CONTEXTE D’INSTABILITÉ GÉOPOLITIQUE AU M.-O., LE TRAFIC EN MAI REST AFFECTÉ PAR LES AJUSTEMENTS DES PROGRAMMES DE VOLS AINSI QUE LES RESTRICTIONS D’ACCÈS À CERTAINS ESPACES AÉRIENS

* LES IMPACTS OBSERVÉS DEPUIS LE MOIS DE MARS S'ATTÉNUENT PROGRESSIVEMENT

Texte original [https://tinyurl.com/2hx57yuj] Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Rédaction de Gdansk)