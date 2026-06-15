 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Groupe ADP-Le trafic aéroport en hausse de 1% en mai
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 18:00

Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* TRAFIC DU MOIS DE MAI 2026

* TRAFIC GROUPE DU MOIS DE MAI: 32,8 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 1,2 %

* TRAFIC PARIS AÉROPORT DU MOIS DE MAI: 9,5 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 1,0 %

* DANS UN CONTEXTE D’INSTABILITÉ GÉOPOLITIQUE AU M.-O., LE TRAFIC EN MAI REST AFFECTÉ PAR LES AJUSTEMENTS DES PROGRAMMES DE VOLS AINSI QUE LES RESTRICTIONS D’ACCÈS À CERTAINS ESPACES AÉRIENS

* LES IMPACTS OBSERVÉS DEPUIS LE MOIS DE MARS S'ATTÉNUENT PROGRESSIVEMENT

Texte original [https://tinyurl.com/2hx57yuj] Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ADP
110,5000 EUR Euronext Paris +3,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,29 -6,55%
CAC 40
8 384,01 +0,40%
TOTALENERGIES
73 -4,43%
SPACEX
179,66 +11,62%
HAFFNER ENERGY
0,312 +13,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank