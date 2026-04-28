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Groupe ADP-CA au T1 en baisse de 0,9% avec l'impact du Moyen-Orient
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 18:31

Le groupe ADP ADP.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse de 0,9% sur un an, citant l'impact du conflit au Moyen-Orient, mais l'opérateur aéroportuaire a déclaré avoir pu le compenser partiellement par le dynamisme de ses activités aéronautiques à Paris et a confirmé ses objectifs financiers.

L'entreprise, qui exploite notamment les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-De-Gaulle, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,47 milliard d'euros sur janvier-mars après 1,49 milliard il y a un an, plombé par une baisse de 1% dans les Commerces & services et de 6% dans le segment International & développements aéroportuaires.

"La conjoncture actuelle s'accompagne d'une évolution défavorable des taux de change qui a pesé sur nos activités commerciales", a déclaré le président-directeur général, Philippe Pascal, cité dans un communiqué.

Groupe ADP a cependant confirmé ses objectifs 2026 tels qu'annoncés en février, dont un Ebitda courant supérieur à 2,35 milliards d'euros, ainsi qu'un ratio dette nette à Ebitda courant inférieur ou égal à 3,7x.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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