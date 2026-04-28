Groupe ADP: baisse du chiffre d'affaires au 1er trimestre, mais en hausse à Paris

Le gestionnaire d'aéroports Groupe ADP a vu son chiffre d'affaires baisser de 0,9% au premier trimestre, à 1,472 milliard d'euros, alors qu'il a augmenté à Paris-Roissy et Paris-Orly.

( POOL / BENOIT TESSIER )

La baisse, "du fait notamment du conflit au Moyen-Orient", est due aux activités appelées "international et développements aéroportuaires", a commenté le groupe dans un communiqué.

Il s'agit d'aéroports dans de nombreux pays: Turquie, Croatie, Monténégro, Tunisie, Géorgie, Inde, Chili, Jordanie et Madagascar.

Le groupe a mis en avant le maintien de ses objectifs financiers pour 2026, "dans un contexte exigeant". Ils avaient en effet été formulés mi-février, avant le début de la guerre au Moyen-Orient, qui provoque une forte incertitude pour le transport aérien.

Groupe ADP table toujours sur une croissance du trafic passagers à Paris de 1,5% à 2,5%, grâce à une "croissance dynamique sur le trafic international", hors Europe.

Au premier trimestre, "malgré ces perturbations géopolitiques, la baisse de chiffre d'affaires est compensée partiellement par le chiffre d'affaires des Activités aéronautiques à Paris, en hausse de 5,0%", s'est félicité le gestionnaire de Roissy et Orly.

"Le trafic à l'échelle du groupe a crû de 2,3% par rapport à la même période en 2025, avec un total de 83,9 millions de passagers accueillis sur notre réseau d'aéroports, dont 23,6 millions à Paris, en hausse de 2,6%", a souligné le PDG Philippe Pascal.

Roissy et Orly avaient accueilli 107 millions de passagers en 2025, le premier assurant 69% de ce total, et le second 31%.

Le dirigeant a aussi relevé "une évolution défavorable des taux de change", qui a fait baisser la dépense moyenne par passager à Paris (-5,7% à 31,50 euros).

Groupe ADP avait indiqué auparavant qu'à Orly le trafic avait crû sur un an en janvier (+10,1%), février (+3,8%) et mars (+10,0%). En revanche, à Roissy, il a augmenté en janvier (+0,7%) et mars (+0,5%), mais baissé en février (-0,8%) en raison du ramadan.