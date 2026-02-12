GROLLEAU : Très forte accélération au 4ème trimestre : croissance de +42% du chiffre d'affaires proforma - Confirmation d'un EBE en croissance sur l'exercice 2025

Montilliers – 12 février 2026 - Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) publie son chiffre d'affaires consolidé annuel pour l'exercice 2025. Grâce à une très forte accélération de l'activité au 4 ème trimestre sur l'ensemble des pôles, et plus particulièrement sur le segment Télécoms & Data, le Groupe a rattrapé l'intégralité de son retard pris au premier semestre. Grolleau publie ainsi un chiffre d'affaires de 53,3 M€ conforme à ses anticipations et confirme son objectif d'un EBE en croissance sur l'ensemble de l'exercice.

(en millions d'euros) –

non audités 2024 publié 2025 publié [1] Var %

publiée 2024 proforma [2] 2025

proforma 2 Var. %

(proforma 2 ) Chiffre d'affaires consolidé T4

(1 er octobre –31 décembre) 9,0 16,7 +85,0% 11,7 16,7 +42,5% Télécom & data 3,2 7,6 +139,2% 4,3 7,6 +74,1% Smart City 3,3 4,4 +32,3% 3,4 4,4 +29,8% Energie & Industrie 2,6 4,8 +85,7% 4,0 4,8 +18,9% Chiffre d'affaires consolidé

12 mois (1 er janvier – 31 décembre) 39,9 46,2 +15,7% 53,6 53,3 -0,6% Télécom & data 12,2 18,1 +47,8% 16,9 21,8 +28,6% Smart City 15,3 14,4 -5,7% 18,1 14,7 -18,8% Energie & Industrie 12,4 13,7 +10,5% 18,5 16,8 -9,4%

Grolleau affiche au 4 eme trimestre 2025 un chiffre d'affaires de 16,7 M€, soit une forte croissance de +42,5% en proforma par rapport au 4 ème trimestre 2024.

Le pôle Télécoms & Data réalise un chiffre d'affaires de 7,6 M€ au 4 ème trimestre 2025, en très forte hausse de +74,1% en proforma, grâce à la très bonne dynamique de livraisons de shelters fibre optique pour GoFiber et Nexloop (filiale de Cellnex), aux premières contributions des commandes pour NGE en France ainsi qu'à une activité toujours dense en Chine avec Nokia. Au terme de cet exercice 2025, ce pôle réalise une excellente performance avec un chiffre d'affaires de 21,8 M€, soit une hausse de +28,6% en proforma par rapport à 2024.

Le pôle Smart City renoue avec la croissance sur le 4 ème trimestre et réalise un chiffre d'affaires de 4,4 M€, soit une hausse de +29,8% en proforma, grâce notamment au démarrage des livraisons pour Plexus (Alpitronic) et pour IES Synergy (le Groupe a terminé la livraison des 109 bornes ultra rapides commandées). Le chiffre d'affaires de ce pôle au terme de l'exercice 2025 est de 14,7 M€ (-18,8% par rapport à 2024 en proforma).

Enfin, le pôle Energie & Industrie affiche un chiffre d'affaires de 4,8 M€ au 4 ème trimestre 2025, soit une croissance de +18,9% en proforma par rapport à la même période l'an dernier. Cette bonne dynamique d'activité sur la période est le reflet principalement du contrat Energie (en rythme de croisière) et du secteur ferroviaire en Italie. Au terme de cet exercice 2025, ce pôle réalise un chiffre d'affaires de

16,8 M€ (-9,4% par rapport à 2024 en proforma).

Au terme de cet exercice 2025, Grolleau réalise donc un chiffre d'affaires proforma de 53,3 M€, conforme à ses objectifs grâce à la bonne performance de son pôle Télécom & data. Ce niveau d'activité permet au Groupe de confirmer son objectif d'un EBE en croissance sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Perspectives 2026

Au 31 décembre 2025, le carnet de commandes global pour 2026 est de 18,3 M€ versus 17,0 M€ à la même période l'an dernier.

En ce début d'année 2026, le Groupe reste prudent sur le rythme de ses activités. Les pôles Télécoms et Data et Energie & Industrie (avec notamment les Chantiers de l'Atlantique) devraient rester dynamiques. En revanche, la tendance d'activité du pôle Smart City reste plus incertaine compte tenu de la période électorale (qui conduit historiquement à une faiblesse des commandes sur l'activité urbaine après une forte accélération en fin d'année dernière) et l'arrêt, déjà annoncé précédemment [3] , de deux contrats pour des bornes de recharge (IES Synergy et TotalEnergy qui ont fait le choix de réinternaliser leur production).

Le Groupe reviendra plus en détails sur ses résultats annuels 2025 et ses perspectives lors de sa prochaine communication le jeudi 16 avril 2026. Par ailleurs, Grolleau informe que désormais la société communiquera de façon semestrielle, à raison de 4 communiqués réglementaires par an (chiffre d'affaires annuel et semestriel, résultats annuels et semestriels).

À PROPOS DE GROLLEAU

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents ( Smart Territory ) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés.

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1 er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie.

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison. Le Groupe est présent en France (Montilliers) et au travers d'OMP Mechtron en Italie et en Chine.

Retrouvez toutes les informations relatives à Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com

RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury DUGAST

adugast@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 74

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

grolleau@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 72

[1] Intégration proportionnelle d'OMP à 49,9% sur 8 mois et intégration globale à 100% d'OMP à compter du 1 er septembre 2025, suite à la montée au capital dans OMP MECHTRON à 75% annoncé par voie de communiqué de presse le 17 septembre 2025.

[2] Proforma avec intégration globale d'OMP à 100% depuis le 1 er janvier

[3] Cf communiqués du 14 octobre 2025 et 18 novembre 2025